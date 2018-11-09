Сердобольная стюардесса накормила грудью чужого ребенка

09.11.2018 15:58



В ходе авиаперелета на борту самолета в Филиппинах, бортпроводница накормила грудью плачущего младенца, сообщает Lenta.ru. Патриша Органо, 24-летняя стюардесса, услышала истошный плач младенца, который был на руках у своей матери. Мать ребенка сказала, что у неё закончилась молочная смесь, а ребенок голоден. Девушка поняла, что она единственный человек на борту, который сможет им помочь, так как у неё есть свой маленький ребенок, который еще находится на грудном вскармливании. Она накормила грудью плачущего малыша, после чего тот крепко заснул.