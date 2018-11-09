Главред «Медузы» подал в отставку после скандала

09.11.2018 15:40



Иван Колпаков, главный редактор новостного издания «Медуза», ушел в отставку после громкого скандала, сообщает Lenta.ru. О своей отставке Колпаков объявил 9 ноября. Отставка главреда связана с заявлением жены одного из сотрудников о том, что якобы Колпаков совершал в отношении неё харассмент, то есть действия сексуального домогательства, порочащие её честь, достоинство и деловую репутацию. Первоначально руководство редакции лишь отстранило Колпакова от управления, посчитав данную меру достаточной. Сам же бывший главный редактор принял решение о полном уходе из соображений деловой и профессиональной репутации, так как только данный поступок поможет ему сохранить свой имидж.