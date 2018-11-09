В России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей

09.11.2018 14:51



Российскими законодателями разрабатывается новая система для прохождения процедуры технического осмотра автомобилей, сообщает RT. Новая система будет напрямую соотноситься с количеством аварий и пробегом автомобиля. На основании новой системы будет создана электронная база, в которой будут храниться все данные по автомобилю, такие как: пробег, количество ДТП, характеристики, отзывы компаний, проведенные осмотры и обслуживания и так далее. На создание такой базы может потребоваться от двух до пяти лет.