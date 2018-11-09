Пореченков выступил за сохранение звания Ефремова

09.11.2018 14:32



Михаил Пореченков, широко известный и узнаваемый актер России, вступился за Михаила Ефремова, сообщает RT. Пореченков заявил, что немного не логично лишать человека столь серьезного культурного звания лишь на основании короткого телевизионного интервью. У каждого человека есть свое мнение, а именно Конституцией Российской Федерации гарантируются права и свободы граждан страны в сфере свободы слова. Также он подчеркнул, что Ефремов получил своё звание за свой талант, за свою высочайшую актерскую игру и мастерство.