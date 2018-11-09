Чиновниц из Красноярска подозревают в краже подарков для ветеранов

09.11.2018 14:08



Красноярских чиновниц подозревают в том, что они крали деньги, предназначенные для ветеранов Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную СКР. Следователи нашли в квартирах женщин технику, которая и была куплена на эти деньги.

Называются имена чиновниц: экс-первый замминистра социальной политики края Наталья Колягина, бывший начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева и два ее родственника. Все были задержаны.