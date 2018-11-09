Заключенный Цеповяз возмутился тем, что ему запрещают питаться крабами

09.11.2018 10:07



Заключенный колонии №3 (Амурская область), член кровавой банды Цакпков Вячеслав Цеповяз решил обратиться к общественности через своего адвоката. Как передает РИА Новости, в своем письме он выражает возмущение тем, что его критикуют за то, что он ест крабов. А, говоря о том самом фотоснимке, где он в компании других заключенных сидит за роскошным столом, Цеповяз заявил, что «был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник».

«Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами», - отметил бандит.