Кресло и диссертацию Стивена Хокинга продали на аукционе

09.11.2018 07:20



На торгах, проведенных аукционным домом Christie's в Лондоне были проданы инвалидное кресло и докторская диссертация Стивена Хокинга, пишет Интерфакс. Так, инвалидное кресло скончавшегося британского физика было продано за $393 тыс., а экземпляр его докторской диссертации 1965 года ушел за $767 тыс. Все денежные средства, которые были выручены на аукционе, будут направлены в благотворительный фонд Стивена Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.