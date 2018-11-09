Сбербанк проведет "Зеленый день" для своих клиентов

09.11.2018 06:25



В честь празднования своего 177-летия Сбербанк устроит для всех своих клиентов новую ежегодную акцию "Зеленый день", пишет газета Известия. Во время данной акции клиенты смогут открыть вклад с повышенной ставкой 7,5% годовых, получить потребительский кредит по ставке от 11,77% годовых и получить дисконт к процентной ставке по уже имеющейся ипотеке в размере 1,7 п.п. Для клиентов - физических лиц акция будет проходить с 11 по 12 ноября. А для корпоративных клиентов - с 11 по 17 ноября.