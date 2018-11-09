В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания

09.11.2018 05:49



Михаила Ефремова был удостоин звания заслуженного артиста не за свои слова и мысли, а за свой талант. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, комментируя предложение лишить актера звания. Вместе с тем он подчеркнул, что категорически не согласен с тем, что Ефремов говорит и, как и большинство населения России, не разделяет его мнение, высказанное в эфире украинского радио.