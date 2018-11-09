Глава Совета Европы сообщил об угрозе выхода России из организации

09.11.2018 05:35



Во время пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни, глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе "Ruxit". Так он назвал возможный выход России из Совета Европы из-за отказа РФ вносить членские взносы в организацию, пишет РИА Новости. Вместе с тем Тимо Сойни заверил, что его страна, которая будет председательствовать в Совете, сделает все возможное для разрешения данного конфликта.