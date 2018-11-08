Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 НОЯ, 00:21 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6711

09 НОЯ, 00:21 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6711

Сколько калорий вы сжигаете? Это зависит от времени суток

08.11.2018 23:33
Сколько калорий вы сжигаете? Это зависит от времени суток

Исследователи сделали удивительное открытие, что количество калорий, которые люди сжигают во время отдыха, изменяется со временем суток. Находясь в состоянии покоя, люди сжигают на 10% больше калорий днем и ранним вечером, чем в ранние утренние часы, пишет ScienceDaily.

Результаты подтверждают важную роль циркадных часов в управлении метаболизмом. Они также помогают объяснить, почему нарушения в еде и расписании сна из-за сменной работы или других факторов могут заставить людей с большей вероятностью набирать вес.

«Тот факт, что один и тот же человек в разное время суток сжигал разное количество калорий удивил нас», - говорит Кирси-Марья Зиттинг из Отдела сна и циркадных расстройств в женской больнице Бригама и Гарвардской Медицинской школе, ведущий автор статьи.

Чтобы определить изменения в течение дня в метаболизме, помимо эффектов активности, цикла сна и диеты, исследователи изучили семь человек в специальной лаборатории, не имея никаких сведений о том, во сколько они был снаружи. Не было никаких часов, окон, телефонов или Интернета. Участники исследования назначили время, чтобы ложиться спать и просыпаться. Каждую ночь эти времена корректировались через четыре часа, что эквивалентно путешествию на запад по четырем часовым поясам каждый день в течение трех недель.

«Поскольку они выполняли эквивалент кругосветного плавания каждую неделю, внутренние часы их тела не могли идти в ногу, и поэтому они колебались в своем собственном темпе», - сказала соавтор исследования Жанна Даффи, также из Отдела сна и циркадных расстройств в женской больнице Бригама. «Это позволило нам измерить скорость метаболизма во все разные биологические времена суток».

Данные показали, что расход энергии покоя является самым низким на циркадной фазе, которую исследователи обозначили как ~0°, что соответствует падению температуры тела в позднюю биологическую ночь. Расход энергии был выше на циркадной фазе ~180°, после 12 часов дня, в биологический день и вечер.

Исследователи обнаружили, что дыхательный коэффициент участников, который отражает использование макроэлементов, также варьируется в зависимости от циркадной фазы. Эта мера была самой низкой вечером и самой высокой в биологическое утро.

Результаты предлагают первую характеристику циркадного профиля в потреблении энергии натощак и дыхательном факторе натощак, отделенном от эффектов активности, цикла сна-бодрствования и диеты у людей, говорят исследователи.

«Это не только то, что мы едим, но когда мы едим - и отдыхаем - это влияет на то, сколько энергии мы сжигаем или храним как жир», - говорит Даффи. «Регулярность привычек, таких как еда и сон, очень важна для общего здоровья».

Даффи, Зиттинг и их коллеги исследуют то, как аппетит и реакция организма на питание зависят от времени суток. Они также изучают, как время, продолжительность и регулярность сна влияют на эти ответы.

Ученые хотят использовать гигантские лазеры для контакта с инопланетянами
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 5

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог

В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог

Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"

Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

Новости СМИ

Новости дня

08 НОЯ, 23:04 Захарова подсчитала число введенных США санкций в отношении России Захарова подсчитала число введенных США санкций в отношении России
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
08 НОЯ, 22:48 При ввозе товаров на сумму более €500 россияне будут платить пошлину При ввозе товаров на сумму более €500 россияне будут платить пошлину
08 НОЯ, 22:33 США ввели санкции против санаториев Крыма США ввели санкции против санаториев Крыма
08 НОЯ, 21:44 Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал в СИЗО Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал в СИЗО
08 НОЯ, 21:35 Ольгу Глацких исключили из политсовета "Единой России" Ольгу Глацких исключили из политсовета "Единой России"
08 НОЯ, 21:24 Макаревич прокомментировал предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста Макаревич прокомментировал предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
08 НОЯ, 21:12 Курт Волкер анонсировал новые санкции против России Курт Волкер анонсировал новые санкции против России

Узнай, страна!

08 НОЯ, 18:16 В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
07 НОЯ, 18:52 В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт. В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского
07 НОЯ, 17:51 В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская» В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter