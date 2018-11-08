Сколько калорий вы сжигаете? Это зависит от времени суток

08.11.2018 23:33



Исследователи сделали удивительное открытие, что количество калорий, которые люди сжигают во время отдыха, изменяется со временем суток. Находясь в состоянии покоя, люди сжигают на 10% больше калорий днем и ранним вечером, чем в ранние утренние часы, пишет ScienceDaily.

Результаты подтверждают важную роль циркадных часов в управлении метаболизмом. Они также помогают объяснить, почему нарушения в еде и расписании сна из-за сменной работы или других факторов могут заставить людей с большей вероятностью набирать вес.

«Тот факт, что один и тот же человек в разное время суток сжигал разное количество калорий удивил нас», - говорит Кирси-Марья Зиттинг из Отдела сна и циркадных расстройств в женской больнице Бригама и Гарвардской Медицинской школе, ведущий автор статьи.

Чтобы определить изменения в течение дня в метаболизме, помимо эффектов активности, цикла сна и диеты, исследователи изучили семь человек в специальной лаборатории, не имея никаких сведений о том, во сколько они был снаружи. Не было никаких часов, окон, телефонов или Интернета. Участники исследования назначили время, чтобы ложиться спать и просыпаться. Каждую ночь эти времена корректировались через четыре часа, что эквивалентно путешествию на запад по четырем часовым поясам каждый день в течение трех недель.

«Поскольку они выполняли эквивалент кругосветного плавания каждую неделю, внутренние часы их тела не могли идти в ногу, и поэтому они колебались в своем собственном темпе», - сказала соавтор исследования Жанна Даффи, также из Отдела сна и циркадных расстройств в женской больнице Бригама. «Это позволило нам измерить скорость метаболизма во все разные биологические времена суток».

Данные показали, что расход энергии покоя является самым низким на циркадной фазе, которую исследователи обозначили как ~0°, что соответствует падению температуры тела в позднюю биологическую ночь. Расход энергии был выше на циркадной фазе ~180°, после 12 часов дня, в биологический день и вечер.

Исследователи обнаружили, что дыхательный коэффициент участников, который отражает использование макроэлементов, также варьируется в зависимости от циркадной фазы. Эта мера была самой низкой вечером и самой высокой в биологическое утро.

Результаты предлагают первую характеристику циркадного профиля в потреблении энергии натощак и дыхательном факторе натощак, отделенном от эффектов активности, цикла сна-бодрствования и диеты у людей, говорят исследователи.

«Это не только то, что мы едим, но когда мы едим - и отдыхаем - это влияет на то, сколько энергии мы сжигаем или храним как жир», - говорит Даффи. «Регулярность привычек, таких как еда и сон, очень важна для общего здоровья».

Даффи, Зиттинг и их коллеги исследуют то, как аппетит и реакция организма на питание зависят от времени суток. Они также изучают, как время, продолжительность и регулярность сна влияют на эти ответы.