При ввозе товаров на сумму более €500 россияне будут платить пошлину

08.11.2018 22:48



Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об ужесточении норм беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом, пишет Российская газета. Так, с 1 января 2019 года на территорию России можно будет ввезти товары для личного использования на сумму только в €500, а вес товаров не должен превышать 25 кг. Раньше эта сумма составляла €1,5 тыс. Теперь же, если гражданин России захочет ввезти больше товаров, то он должен будет заплатить 30% от стоимости товаров, но данная сумма не должна быть меньше €4 за каждый лишний килограмм посылки.