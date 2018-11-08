Уфолог: кубический НЛО возвращается к Солнцу

08.11.2018 22:19



Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на одном из снимков проекта NASA-SOHO, сделанным широкоугольным спектрометрическим коронографом, неестественный прямоугольник, который назвал «огромным кубическим НЛО».

«Сегодня корабль находится возле нашего Солнца. Кажется, что куб имеет небольшую открывающуюся зону стыковки. Кубический объект является распространенным видом НЛО, периодически попадающим на изображения SOHO, подлетающим к поверхности нашей звезды. Если отслеживать другие фотографии проекта, то можно заметить, как через несколько дней НЛО появится на орбите Солнца», - отметил Уоринг.

Уфолог ссылается на подлинность снимков, предлагая посетить официальные страницы NASA SOHO:

Ранее, 15 и 31 октября, исследователь уже публиковал похожие «находки» - кубические объекты на снимках NASA, сопоставимые размером с нашу Землю.