Макаревич прокомментировал предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста

08.11.2018 21:24



Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал предложение члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадима Манукяна лишить звания заслуженного артиста Михаила Ефремова за его "непатриотичные" высказывания в отношении России, пишет Федеральное агентство новостей. Макаривич назвал данную ситуацию "мышиной возней" и призвал СМИ прекратить "пиарить" всяких депутатов.