За убийство матери и сына в Москве задержан рецидивист

08.11.2018 19:58



В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее несовершеннолетнего сына, сообщает Газета.ру. Главным подозреваемым в уголовном деле стал, по неподтвержденным данным, ухажер убитой девушки. По предположению следователей, мужчина пришел домой к своей возлюбленной, но в ходе бытовой ссоры, переросшей в драку с поножовщиной, убил не только женщину, но и её 12-летнего сына. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что убийца пытался скрыть следы преступления, а именно пытался спрятать тела, но что-то ему помешало. Также есть предположение, что мужчина, подозреваемый в преступлении, не совершал его, а настоящий преступник до сих пор находится на свободе.