Михаила Ефремова предложили лишить звания заслуженного артиста

08.11.2018 19:31



Вадим Манукян, являющийся членом экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Государственной думе Российской федерации, предложил лишить звания заслуженного артиста Михаила Ефремова, за его слова о «имперском мороке и фантомных болях» России, сообщают «Известия». На взгляд Манукяна, данные действия, а в дальнейшем и создание механизма «по лишению почетных званий» поможет защитить статус данных «культурных чинов».