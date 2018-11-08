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Михаила Ефремова предложили лишить звания заслуженного артиста

08.11.2018 19:31
Михаила Ефремова предложили лишить звания заслуженного артиста

Вадим Манукян, являющийся членом экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Государственной думе Российской федерации, предложил лишить звания заслуженного артиста Михаила Ефремова, за его слова о «имперском мороке и фантомных болях» России, сообщают «Известия». На взгляд Манукяна, данные действия, а в дальнейшем и создание механизма «по лишению почетных званий» поможет защитить статус данных «культурных чинов».

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19:53 0 0
АЛЕКСАНДР :

ЧЕМ БОЛЬШЕ АРТИСТ КРИТИКУЕТ НЫНЕШНЮЮ ВОРОВСКУЮ ВЛАСТЬ , ТЕМ БОЛЬШЕ ОН СТАНОВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗАСЛУЖЕННЫМ , НО И --- НАРОДНЫМ !!!

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