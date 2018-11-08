Сервис «Яндекс.Такси» выходит на рынок Финляндии

08.11.2018 19:20



Яндекс.Такси в Финляндии будет называться «Yango», от созвучного Yandex.Go, а действовать, первое время, будет лишь в столице – в Хельсинки, сообщает ТАСС. Несмотря на заявление представителей Яндекса об экспансии их сервиса в Финляндии, подробности политики компании в вопросе географического присутствия не раскрываются. Компания также заявила о полной поддержке новым сервисом своего приложения Яндекс.Такси. Поэтому, если жители России захотят провести выходные в Хельсинки, то им не придется устанавливать какое-либо новое приложение.