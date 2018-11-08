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Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в Калифорнии

08.11.2018 16:16
Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в Калифорнии

Калифорнийская полиция разрабатывает одну из версий нападения на бар в Калифорнии, которая предполагает, что данное происшествие может являться проявлением террористического акта, сообщает «Российская газета». Происшествие случилось в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, в помещении одного из баров, где в тот момент проходила вечеринка местного студенчества. По словам очевидцев, мужчина, полностью одетый в черное, ворвался в помещение, в руках у него был пистолет, а также он использовал дымовые шашки. В ходе перестрелки погибли 13 человек.

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