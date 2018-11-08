Военным запретят публиковать сведения о своей службе в интернете

08.11.2018 15:29



Государственной думой России в первом чтении был принят закон, запрещающий военнослужащим размещать в сети интернет какую-либо информацию о ходе выполнения своих служебных и должностных обязанностей, сообщает Газета.ру. Данный закон направлен на обеспечения безопасности как самих военнослужащих, так и на безопасность России в целом. По данным, полученным в ходе исследования было установлено, что информация подобного характера с большой охотой и интересом используется различными спецслужбами крупнейших стран мира. Это является большой угрозой для нашей страны. Именно для нейтрализации подобных угроз и был введен данный закон.