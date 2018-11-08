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Таджикистан: в колонии во время бунта убито 13 человек

08.11.2018 12:42
Таджикистан: в колонии во время бунта убито 13 человек

Во время массового бунта, который произошел в колонии строгого режима в городе Худжанде (север Таджикистана) произошло убийство тринадцати человек. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от собеседника из силовых структур Согдийской области.

Все началось с того, что один из заключенных, который является членом ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России), отнял у охранника автомат. После этого он открыл огонь по надзирателям и охранникам. Далее события развивались стремительно: заключенные смогли захватить один из корпусов колонии. Однако позднее спецназу удалось подавить бунт.

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