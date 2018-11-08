В Индонезии обнаружили наскальные рисунки, возраст которых 40 тысяч лет

08.11.2018 10:36



В Индонезии найдены, вероятно, самые ранние рисунки, возраст которых может достигать более 40 тысяч лет, передает РИА Новости со ссылкой на Nature. Удивительное открытие было совершено в пещере на острове Калимантан. Древний рисунок изображает животных, которые по внешнему виду напоминают коров. Издание отмечает, что на сегодняшний день это самое древнее предметное изображение в мире.

Кроме этого, в пещере археологи также обнаружили несколько тысяч рисунков, которые принадлежат к более позднему времени. Их возраст, как предполагают археологи, составляют примерно 20 тысяч лет назад.