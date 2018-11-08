В МВД хотят получить доступ к диагнозам пациентов психиатрических больниц

08.11.2018 08:59



МВД хотят обратиться в Государственную думу с просьбой предоставить сотрудникам полиции доступ к диагнозам пациентов психбольниц, пишут «Известия». В сообщении ведомства говорится, что инициатива принадлежит главе МВД Владимиру Колокольцеву. Как предполагается, соответствующие поправки могут быть внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан...», где говорится о том, что информация о состоянии здоровья человека – это врачебная тайна.