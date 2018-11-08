Ученые хотят использовать гигантские лазеры для контакта с инопланетянами

08.11.2018 07:41



Ученые из Массачусетского технологического института хотят использовать существующие лазеры для создания сигнала, который могут обнаружить инопланетяне, которые, возможно, также ищут жизнь во Вселенной, пишет TechTimes.

По мнению ученых, маяки смогут привлечь внимание разумной внеземной жизни на расстоянии до 20 000 световых лет от Земли. Команда утверждает, что сообщения, отправленные через этот процесс могут достичь далекой планеты из соседних звездных систем через пару лет.

В новом исследовании, появившемся в журнале Astrophysical Journal, автор Джеймс Кларк предложил использовать мощные 1-2-мегаваттные лазеры, свет которых фокусируется через 30-45-метровый телескоп. Это создало бы маяк, который можно отличить от солнечного света и который могут обнаружить инопланетные астрономы из соседней звездной системы, которые также могут искать признаки жизни во Вселенной.

Кларк добавил, что лазеры могут также использоваться для отправки сообщений на другие планеты в виде импульсов. Они достигнут соседней звездной системы, такой как Проксима Центавра - ближайшая звезда к Земле - всего за несколько лет.

"Это был бы сложный проект, но не невозможный", - заявил он. "Виды лазеров и телескопов, которые строятся сегодня, могут производить обнаруживаемый сигнал, чтобы астроном мог взглянуть на нашу звезду и сразу увидеть что-то необычное в ее спектре."

Тем не менее, существует серьезный недостаток в использовании мегаваттного лазерного луча для поиска интеллектуальных инопланетных цивилизаций во Вселенной. В то время как у Земли в настоящее время есть технология создания маяка, луч будет производить 800 Вт энергии на квадратный метр, что может повредить видение человека. Маяк также может повредить любые камеры на борту любого космического корабля, который проходит по его пути.

Более того, Кларк не уверен, что Земля будет обладать необходимым оборудованием, чтобы увидеть маяки, которые другая цивилизация вернет через аналогичный процесс. В то время как телескоп с Земли может обнаружить маяк, ученые должны сначала знать, где искать.

"Совершенно маловероятно, что телескоп действительно будет наблюдать внеземной лазер, если мы не ограничим наш поиск ближайшими звездами", - добавил он.

Исследователи надеются, что исследование проложит путь к созданию методов инфракрасной визуализации, которые могли бы обнаружить лазерные маяки в космосе.