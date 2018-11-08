Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 НОЯ, 09:24 МСК
USD (ЦБ)    66,0918
EUR (ЦБ)    75,6817

08 НОЯ, 09:24 МСК
USD (ЦБ)    66,0918
EUR (ЦБ)    75,6817

Ученые хотят использовать гигантские лазеры для контакта с инопланетянами

08.11.2018 07:41
Ученые хотят использовать гигантские лазеры для контакта с инопланетянами

Ученые из Массачусетского технологического института хотят использовать существующие лазеры для создания сигнала, который могут обнаружить инопланетяне, которые, возможно, также ищут жизнь во Вселенной, пишет TechTimes.

По мнению ученых, маяки смогут привлечь внимание разумной внеземной жизни на расстоянии до 20 000 световых лет от Земли. Команда утверждает, что сообщения, отправленные через этот процесс могут достичь далекой планеты из соседних звездных систем через пару лет.

В новом исследовании, появившемся в журнале Astrophysical Journal, автор Джеймс Кларк предложил использовать мощные 1-2-мегаваттные лазеры, свет которых фокусируется через 30-45-метровый телескоп. Это создало бы маяк, который можно отличить от солнечного света и который могут обнаружить инопланетные астрономы из соседней звездной системы, которые также могут искать признаки жизни во Вселенной.

Кларк добавил, что лазеры могут также использоваться для отправки сообщений на другие планеты в виде импульсов. Они достигнут соседней звездной системы, такой как Проксима Центавра - ближайшая звезда к Земле - всего за несколько лет.

"Это был бы сложный проект, но не невозможный", - заявил он. "Виды лазеров и телескопов, которые строятся сегодня, могут производить обнаруживаемый сигнал, чтобы астроном мог взглянуть на нашу звезду и сразу увидеть что-то необычное в ее спектре."

Тем не менее, существует серьезный недостаток в использовании мегаваттного лазерного луча для поиска интеллектуальных инопланетных цивилизаций во Вселенной. В то время как у Земли в настоящее время есть технология создания маяка, луч будет производить 800 Вт энергии на квадратный метр, что может повредить видение человека. Маяк также может повредить любые камеры на борту любого космического корабля, который проходит по его пути.

Более того, Кларк не уверен, что Земля будет обладать необходимым оборудованием, чтобы увидеть маяки, которые другая цивилизация вернет через аналогичный процесс. В то время как телескоп с Земли может обнаружить маяк, ученые должны сначала знать, где искать.

"Совершенно маловероятно, что телескоп действительно будет наблюдать внеземной лазер, если мы не ограничим наш поиск ближайшими звездами", - добавил он.

Исследователи надеются, что исследование проложит путь к созданию методов инфракрасной визуализации, которые могли бы обнаружить лазерные маяки в космосе.

Ученые: астероид Oumuamua мог быть парусом древнего космического корабля
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 3

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»

В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»

Роман Старовойт встретился с ректором Курского госуниверситета

Роман Старовойт встретился с ректором Курского госуниверситета

Новости СМИ

Новости дня

08:59 В МВД хотят получить доступ к диагнозам пациентов психиатрических больниц В МВД хотят получить доступ к диагнозам пациентов психиатрических больниц
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
08:21 Герхард Шредер заявил, что Крым придется признать российским Герхард Шредер заявил, что Крым придется признать российским
07:11 Саратовский депутат похудел на 6 кг за две недели "министерской диеты" Саратовский депутат похудел на 6 кг за две недели "министерской диеты"
06:50 Крупные нефтекомпании скрыто повышают цены для корпоративных клиентов Крупные нефтекомпании скрыто повышают цены для корпоративных клиентов
06:32 Иран пытается спрятать свои танкеры от спутников Иран пытается спрятать свои танкеры от спутников
06:08 Европа в "шоке" от происходящего на Украине Европа в "шоке" от происходящего на Украине
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
05:54 После гибели женщины и подростка в Москве возбудили уголовное дело После гибели женщины и подростка в Москве возбудили уголовное дело

Узнай, страна!

07 НОЯ, 18:52 В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт. В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского
07 НОЯ, 17:51 В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская» В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»
07 НОЯ, 16:47 В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад
07 НОЯ, 16:40 Новгородскую программу продвижения туристического потенциала признали лучшей на Северо-Западе Новгородскую программу продвижения туристического потенциала признали лучшей на Северо-Западе
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
02 НОЯ, 12:48 Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
01 НОЯ, 11:16 На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество» На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter