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Крупные нефтекомпании скрыто повышают цены для корпоративных клиентов

08.11.2018 06:50
Крупные нефтекомпании скрыто повышают цены для корпоративных клиентов

Крупные нефтяные компании нашли, как им обойти заморозку цен на топливо, о которой они договорились с Правительством РФ, пишет Коммерсант. Так, компании стали отменять льготы и скидочные программы по корпоративным картам своих клиентов. Также, компании анонсировали введение сервисного сбора за использование топливных карт. Все это привело к увеличению транспортных расходов организаций, которые грозят заложить эти расходы в свои услуги. В конечном итоге это приведет к росту цен на товары.

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