Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

07.11.2018 23:41



Во время своей пресс-конференции после завершения промежуточных выборов в Конгресс США, американский лидер Дональд Трамп снова обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что Крым присоединился к России, пишет Газета.ру. Когда же один из журналистов поправил главу государства, уточнив, что Крым присоединил к территории своей страны российский президент Владимир Путин, Трамп уточнил, что раз это произошло в период президентства Обамы, значит он в этом виноват.