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Исследователи раскрывают диету для улучшения здоровья сердца

07.11.2018 23:29
Исследователи раскрывают диету для улучшения здоровья сердца

Циман, племя коренных жителей бассейна Амазонки в Боливии, имеет самые низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, когда-либо измеренных в человеческой популяции. По данным ученых Калифорнийского университета Санта-Барбары (UCSB), которые изучают их, у представителей племени также наблюдается чрезвычайно низкая распространенность высокого кровяного давления и диабета типа 2, несмотря на то, что они имеют далеко не самый низкий средний индекс массы тела (ИМТ), пишет IFL Sctence.

Стремясь понять факторы чрезвычайного коллективного благосостояния племени, команда неуклонно собирает данные с помощью поездок на места в свои тропические деревушки с низинами с 2002 года. Полученные в результате исследования, опубликованные в Американском журнале клинического питания, были особенно своевременны, поскольку традиционный образ жизни и диеты племени становится все более модернизированным, поскольку растет доступ к более широкому боливийскому обществу благодаря лучшим дорогам и собственности на моторные лодки.

«Наша предыдущая работа показала, что у племени Циман самые здоровые сердца, которые когда-либо изучались, поэтому, естественно, есть большая заинтересованность в понимании того, почему это так», - сказал Майкл Гурвен, содиректор проекта UCSB Tsimane Health and Life History. «Очевидным первым вопросом является то, что они едят? И едят ли они то, что мы считаем лучшим для здоровья сердца? "

После почти 2500 опросов по отзывам о диете племени Циман, группа Гурвена обнаружила, что в типичной диете племени преобладает высокое потребление углеводов (376-423 г / день) и белка (119-139 г / сут) и низкое потребление жиров (40-46 г / сут). Общее количество калорий в сутки составляло от 2422 до 2736 ккал, из которых 64% составляли сложные углеводы. Хотя это число находится на верхнем пределе диапазона, который мы, западные жители, привыкли слышать - от 1600 до 2400 ккал/сут для взрослых женщин и от 2000 до 3000 ккал/сут для мужчин по рекомендациям Министерства сельского хозяйства США - исследователи подчеркивают, что представители племени ведут гораздо менее сидячий образ жизни, чем среднестатистический современный человек.

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