"Нафтогаз" подал иск к правительству Украины

07.11.2018 22:44



Украинская компания "Нафтогаз" подала иск к правительству Украины с требованием возместить понесенные издержки за предоставление газа населению страны по ценам ниже рыночных, пишет РИА Новости. Компания оценила свои убытки от решения правительства в сумму около $238 млн. По словам главного исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, правительство не имеет право устанавливать цены на газ, оно может только дать рекомендацию продавцу на отпуск своего товара по более низким ценам, при том условии, что все издержки продавца будут компенсированы правительством.