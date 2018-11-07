В России хотят ввести ответственность за призывы к отказу от прививок

07.11.2018 20:07



Министерство здравоохранения России может ввести ответственность за отказ от прививок. Об этом сообщила газета Известия. Речь идет о сотрудниках медицинских учреждений, которые советуют своим пациентам отказаться от проведения вакцинации. По мнению специалистов Минздрава, таких сотрудников медицины нужно в обязательном порядке, принудительно направлять на переподготовку по профилю вакцинации.