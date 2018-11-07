Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай‍

07.11.2018 19:58



Данная мера связана с проблемой восстановительных лесопосадок, а также с незаконными вырубками леса, сообщает ТАСС. Тем не менее Китайский рынок древесины остается основным для российского леса. Министр природных ресурсов и экологии России – Дмитрий Кобылкин, предполагает, что если не наладить вопрос с восстановлением древесных запасов России, то, скорее всего придётся закрыть экспорт дерева в Китай. Возможно не навсегда, но на какой-то определенный период. Также министр обсудил данный вопрос со своим китайским коллегой по данному вопросу. Китайской стороне было предложено построить несколько десятков семеноводческих комплексов за счет средств КНР на территории России. Он аргументировал данное предложение тем, что если китайской стороне нужен лес, то они должны принимать участие в его восстановлении.