В США подвели промежуточные итоги выборов в Конгресс

07.11.2018 16:45



В ходе выборов, противники действующего президента США – Дональда Трампа, демократы, заняли большинство мест в палате представителей, сообщает Газета.ру. За республиканцами осталось большинство в Сенате. По мнению политических экспертов, для президента осложнится политическая обстановка внутри страны. Тем не менее, российско-американские взаимоотношения существенно не изменятся. Так считают американские политические эксперты.