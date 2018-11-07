Мужчина с боевой гранатой пришел в гей-клуб в центре Москвы‍

07.11.2018 16:23



Мужчина, держащий в руках боевую осколочную гранату, ворвался в столичный гей-клуб, сообщает новостной портал Mos.news. Клуб находится в центре Москвы, в Басманном районе, и носит название «Секрет». Инцидент произошел 26 октября, но мужчину задержали лишь 6 ноября. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении и обороте оружия. Подозреваемый – 40-летний приезжий из Саратова. В ходе происшествия, произошедшего в клубе, пострадавших нет.