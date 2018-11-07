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Скончалась актриса Наталья Корчагина

07.11.2018 10:22
Скончалась актриса Наталья Корчагина

Ушла из жизни актриса Московского ТЮЗа, заслуженная артистка РФ Наталья Корчагина, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт театра. Артистке было 70 лет. Прощальная церемония и похороны состоятся завтра, 8 ноября.

Талантливую Наталью Корчагину зрители знают не только по ее ролям в ТЮЗе, в котором она проработала, начиная с 1974 года. Она также снималась и в кино. Так, например, у нее были роли в известных сериалах «Моя прекрасная няня» и «Интерны».

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