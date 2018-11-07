Польша может покинуть Евросоюз

07.11.2018 09:02



Польша близка к тому, чтобы покинуть состав Евросоюза. Как передает РИА Новости со ссылкой на Express, об угрозе Polexit заявил президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск. По его словам, это может произойти из-за конфликта с Брюсселем.

Комментируя напряженную ситуацию, он отметил, что Polexit может произойти «случайно». Речь идет о том, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский «находится на грани», и его простейшая ошибка может привести к тому, что Польша покинет ЕС.