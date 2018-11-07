Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 10:39 МСК
USD (ЦБ)    65,9912
EUR (ЦБ)    75,3158

07 НОЯ, 10:39 МСК
USD (ЦБ)    65,9912
EUR (ЦБ)    75,3158

Самая маленькая обезьяна в мире весила 3,5 кг и жила 12,5 млн лет назад

07.11.2018 08:12
Самая маленькая обезьяна в мире весила 3,5 кг и жила 12,5 млн лет назад

Ученые говорят, что останки самой маленькой обезьяны, которая когда-либо существовала на Земле, были обнаружены на холмах Кении. Ее вес составлял всего около 3,5 кг, а жила она около 12,5 млн лет назад в Кении, пишет LiveScience.

Новый вид названный Simiolus minutus, известен только по трем крошечным зубам, один из которых был обнаружен Джеймсом Росси, профессором антропологии в Университете Стоуни Брук в Нью-Йорке, во время полевых работ в холмах Кении в 2004 году. Росси и его соавтор Эндрю Хилл, профессор антропологии Йельского университета, осмотрели зуб, чтобы убедиться, что он соответствует любому известному виду обезьяны. И хотя крошечный зуб анатомически подобен им, ученые пришли к выводу, исследовав также и два других зуба, обнаруженных в предыдущих палеонтологических экспедициях в Кении, что эти три зуба относятся к новому виду обезьяны.

Ученые не уверены, когда этот вид обезьян вымер, но он, похоже, был вынужден вступать в битву с обезьянами colobine - приматами, чьи живые члены включают в себя носачей с острова Барнео и южноазиатских лангуров, которые только начали появляться в летописи окаменелостей.

"Обезьяны colobine были «новыми детьми», и им пришлось конкурировать с этими крошечными обезьянами в поисках еды", - сказал Росси. "Изучение зубов крошечных видов обезьян показывает, что животные ели фрукты и включали значительное количество листвы в свой рацион".

Это сочетание листьев и фруктов поставило крошечных обезьян в прямую конкуренцию с обезьянами colobine, конкуренцию, которую в конце концов крошечные обезьяны проиграли и вымерли, оставив только более крупные виды обезьян.

С конца 1960-х годов ученые активно изучали холмы в Кении. Геологи использовали метод датирования, который опирается на соотношение калия и аргона, и проверили те слои, где были обнаружены зубы. Эти тесты позволили ученым определить, что новый вид обезьян обитал около 12,5 млн лет назад.

Все три образца зубов из вновь обнаруженных видов теперь находятся в Национальном музее Кении.

Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 8

Узнай, страна

В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»

В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»

34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса

34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса

В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта

В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта

В Татарстане заработал крупнейший в Поволжье «Заинский элеватор»

В Татарстане заработал крупнейший в Поволжье «Заинский элеватор»

Новости СМИ

Новости дня

10:22 Скончалась актриса Наталья Корчагина Скончалась актриса Наталья Корчагина
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
09:59 Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Агросоюз» Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Агросоюз»
09:29 Самолет ВМС США провел разведку около Крыма Самолет ВМС США провел разведку около Крыма
09:02 Польша может покинуть Евросоюз Польша может покинуть Евросоюз
08:29 В результате выборов в США демократы получат 238 мест, считают СМИ В результате выборов в США демократы получат 238 мест, считают СМИ
07:05 Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
06:47 На выборах в Конгресс США пока лидируют республиканцы На выборах в Конгресс США пока лидируют республиканцы

Узнай, страна!

06 НОЯ, 18:05 В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский» В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
06 НОЯ, 16:51 34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса 34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса
06 НОЯ, 15:12 В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта
02 НОЯ, 16:47 В Курской области прошел IX Гражданский форум В Курской области прошел IX Гражданский форум
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева
02 НОЯ, 12:48 Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
01 НОЯ, 11:16 На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество» На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter