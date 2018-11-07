Самая маленькая обезьяна в мире весила 3,5 кг и жила 12,5 млн лет назад

07.11.2018 08:12



Ученые говорят, что останки самой маленькой обезьяны, которая когда-либо существовала на Земле, были обнаружены на холмах Кении. Ее вес составлял всего около 3,5 кг, а жила она около 12,5 млн лет назад в Кении, пишет LiveScience.

Новый вид названный Simiolus minutus, известен только по трем крошечным зубам, один из которых был обнаружен Джеймсом Росси, профессором антропологии в Университете Стоуни Брук в Нью-Йорке, во время полевых работ в холмах Кении в 2004 году. Росси и его соавтор Эндрю Хилл, профессор антропологии Йельского университета, осмотрели зуб, чтобы убедиться, что он соответствует любому известному виду обезьяны. И хотя крошечный зуб анатомически подобен им, ученые пришли к выводу, исследовав также и два других зуба, обнаруженных в предыдущих палеонтологических экспедициях в Кении, что эти три зуба относятся к новому виду обезьяны.

Ученые не уверены, когда этот вид обезьян вымер, но он, похоже, был вынужден вступать в битву с обезьянами colobine - приматами, чьи живые члены включают в себя носачей с острова Барнео и южноазиатских лангуров, которые только начали появляться в летописи окаменелостей.

"Обезьяны colobine были «новыми детьми», и им пришлось конкурировать с этими крошечными обезьянами в поисках еды", - сказал Росси. "Изучение зубов крошечных видов обезьян показывает, что животные ели фрукты и включали значительное количество листвы в свой рацион".

Это сочетание листьев и фруктов поставило крошечных обезьян в прямую конкуренцию с обезьянами colobine, конкуренцию, которую в конце концов крошечные обезьяны проиграли и вымерли, оставив только более крупные виды обезьян.

С конца 1960-х годов ученые активно изучали холмы в Кении. Геологи использовали метод датирования, который опирается на соотношение калия и аргона, и проверили те слои, где были обнаружены зубы. Эти тесты позволили ученым определить, что новый вид обезьян обитал около 12,5 млн лет назад.

Все три образца зубов из вновь обнаруженных видов теперь находятся в Национальном музее Кении.