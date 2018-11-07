Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы

07.11.2018 07:05



СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» намерена взять на себя большую роль в получении долгов с граждан России по услугам ЖКХ, пишет Коммерсант. Организация собирается разработать специальные рекомендации для поставщиков услуг населению, для более эффективного выбора коллекторских агентств. Тем не менее, по мнению экспертов, данные действия могут не оказать серьезного влияния на повышение сбора долгов с населения, но, однозначно, вызовут усиление социальной напряженности в стране.