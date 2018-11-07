На выборах в Конгресс США пока лидируют республиканцы

07.11.2018 06:47



После того, как были подсчитаны голоса с тех избирательных участков в США, которые уже закрыты, выяснилось, что пока, на выборах в Конгресс лидирует Республиканская партия, пишет Интерфакс. Так, к 6:00 мск Республиканская партия получила 95 мест в нижней палате Конгресса, в то время как у демократов только 84 места, а для получения большинства партиям необходимо набрать 218 из 435 мест. Что касается Сената, то здесь у республиканцев пока 46 мест, а у демократов 38, тогда как для победы необходимо иметь 51.

Как прогнозируют специалисты, Республиканской партии удастся удержать за собой Сенат, в то время как Демократическая партия получит большинство мест в нижней палате Конгресса.