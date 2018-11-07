Госдеп планирует ввести новые санкции против России из-за "дела Скрипаля"

07.11.2018 05:37



Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в связи с тем, что российская сторона не выполнила те требования, которые США ей выдвинули по "делу Скрипаля", планируется введение новых антироссийских санкций, пишет РИА Новости. По ее словам, действия США будут основаны на законе США о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который нарушила Россия.