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Госдеп планирует ввести новые санкции против России из-за "дела Скрипаля"

07.11.2018 05:37
Госдеп планирует ввести новые санкции против России из-за "дела Скрипаля"

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в связи с тем, что российская сторона не выполнила те требования, которые США ей выдвинули по "делу Скрипаля", планируется введение новых антироссийских санкций, пишет РИА Новости. По ее словам, действия США будут основаны на законе США о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который нарушила Россия.

В США началось голосование на выборах в Конгресс
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