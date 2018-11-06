В США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс

06.11.2018 22:31



В Соединенных штатах начались промежуточные выборы в Конгресс, пишет Интерфакс. Так, политически активные граждане США полностью переизберут нижнюю палату Конгресса, а также некоторых сенаторов и губернаторов 36 штатов. Эксперты сообщают, что у Демократической партии есть хорошие шансы получить большинство голосов в нижней палате. Это позволит демократам блокировать решения президента США, который принадлежит к партии Республиканцев. Также, по мнению экспертов, данные выборы покажут истинное отношение населения Америки к своему президенту.