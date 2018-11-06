Работницу аппарата Правительства уволили за передачу СМИ внутренней переписки

06.11.2018 21:58



Одна из работниц аппарата Правительства РФ, которая работала с документам, в том числе и составляющими коммерческую тайну, уволена за передачу конфиденциальной информации СМИ, пишет ТАСС. Об этом изданию сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, против женщины могут возбудить уголовное дело по факту нарушения своих служебных обязанностей и разглашения закрытой внутренней информации.