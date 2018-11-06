В Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

06.11.2018 21:23



Французская ежедневная газета Le Monde сообщила, что сегодня в Монако задержан российский миллиардер, владелец ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев, пишет РБК. По информации издания его обвиняют в торговле влиянием и коррупции. Эту информацию подтвердили и его адвокаты, посетовав на то, что информация о задержании их клиента попала в СМИ. Также, адвокаты призвали все стороны соблюдать презумпцию невиновности Рыболовлева.