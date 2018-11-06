Ученые: астероид Oumuamua мог быть парусом древнего космического корабля

06.11.2018 21:08



Первый объект межзвездного происхождения, пролетающий сквозь Солнечную систему, астероид Oumuamua, может быть не просто астероидом, как считалось ранее.

По мнению некоторых ученых из Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (США), наблюдавших за объектом в течение длительного времени, астероид в 2017 г. произвел неожиданное увеличение скорости и изменение траектории своего полета. Ученые предположили, что Oumuamua может быть частью инопланетной исследовательской миссии из-за сходства со световым зондом. Такую версию выдвинули ученые Шмуэль Bialy, Абрахам Loeb, пресс-релиз размещен на портале библиотеки Cornell University.



По словам астрофизиков, вслед за тем, как таинственный астероид оставил пределы Солнечной системы, он увеличил скорость вопреки тому, что скорость должна была быть замедлена. Исследователи исключили, что это могло случиться из-за выброса газа изнутри «космического странника», поскольку подобное свойственно для комет, которой Oumuamua не является. Кроме того, ускорение из-за выброса газа привело бы к эффекту вращения астероида, но этого не наблюдалось.

Астрофизики считают, что таинственный объект мог получить импульс от солнечного излучения. Благодаря такому источнику энергии инопланетный зонд, к примеру, смог бы странствовать по Галактике, не нуждаясь в топливе, кроме звездного света.

Шмуэль Bialy и Абрахам Loeb допустили, что Oumuamua - астероид естественного происхождения, не излучающий никаких радиосигналов, которые можно зафиксировать доступным на Земле оборудованием. Наряду с этим исследователи не исключили, что астероид может быть отработанным солнечным парусом - частью бывшего космического корабля. Вероятно, что Oumuamua был создан пришельцами, уточняется в документе.

Пропорции астероида идеальны, благодаря чему он может выдержать столкновения с космической пылью. Подобная конструкция похожа на проекты космических кораблей с использованием светового паруса, которые разработаны в соответствии с программами Starshot и IKAROS, отметили исследователи.

Oumuamua был обнаружен в октябре 2017 г. молодым канадским астрономом Робертом Уэриком на основе данных телескопа Pan-STARRS.

Необычная гиперболическая орбита объекта и сложности с его классификацией, натолкнули известного физика-теоретика Стивена Хокинга и ряд других аналитиков и экспертов на версию того, что данный объект имеет искусственное внеземное происхождение, пишет РИА Новости.