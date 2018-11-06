В ФСИН объяснили, почему осужденный по делу Кущевской ОПГ ел крабов и красную икру

06.11.2018 21:07



Пресс-служба УФСИН России по Амурской области прокомментировала появившиеся в сети фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевской, запечатлен с мобильным телефоном в руке и красной икрой и крабами на столе, пишет РИА Новости. По словам представителя пресс-службы данные фотографии являются подлинными, но были сделаны еще в 2015 году. Он подчеркнул, что после выявления факта нарушений со стороны сотрудников колонии, была проведена служебная проверка, в результате которой все виновные понесли наказание.