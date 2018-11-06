Максакова отказалась от иска к новому мужу

06.11.2018 20:47



Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова отказалась от одного из трех исков, которые она подала в Пресненский суд города Москвы в отношении своего нового мужа Далхата Халаева и Мурата Мержоева, пишет ТАСС. Оставшиеся два иска касаются признания незаконной сделки по продаже Халаевым квартиры, принадлежащей Максаковой, которая находится на Краснопресненской набережной в Москве. Данная квартира была продана Мержоеву без согласия Максаковой. Иски будут рассмотрены судом 8 ноября текущего года.