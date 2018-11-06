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В Пентагоне заявили, что Россия не сможет поддерживать свой потенциал‍

06.11.2018 14:47
В Пентагоне заявили, что Россия не сможет поддерживать свой потенциал‍

По заявлению представителей Пентагона, Россия к 2035 годам не будет представлять для США такой же военной угрозы как Китай, сообщают РИА новости. По их словам, России не удастся поддерживать тот же уровень боеготовности, в силу того, что, в России идут на спад демографические показатели, а также экономические показатели неуклонно двигаются вниз. Китайской военной угрозе уделяется большее внимание, так как, у них гораздо больше шансов существенно увеличить свой военный потенциал в течении ближайших 10-20 лет.

Фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение‍
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