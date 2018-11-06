Фильм «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение‍

06.11.2018 14:26



Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации, сообщил, что фильм «Хантер Киллер» получит удостоверение для выхода в широкий прокат, сообщают RT. Министр прокомментировал, что данный фильм имеет предельно банальный сюжет, скучен и очень глуп. По его словам, министерству культуры не нужно даже вникать в столь примитивную картину, а всех зрителей, которые посмотрят данный фильм, ему искренне жаль. Также он заключил, что данная кинокартина не нарушает действующих законов, поэтому в самое ближайшее время будет показана на больших киноэкранах.