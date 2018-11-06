За прошедшие сутки ВСУ 17 раз нарушили перемирие

06.11.2018 14:07



За прошедшие сутки ВСУ 17 раз нарушили режим перемирия на территории Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из представительства ДНР в СЦКК. «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз», — рассказал он. Сообщается также о том, что силовики Украины выпустили по Донецкой республике около двадцати мин. Кроме этого, стрельба велась из гранатометов, вооружения БМП, а также стрелкового оружия.