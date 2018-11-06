Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона

06.11.2018 13:04



Стало известно, по какой причине сорвалась полноформатная встреча глав России и США, которая должна была пройти в Париже. В разговоре с «Коммерсантом» собеседник-дипломат рассказал, что все дело в президенте Франции Эмманюэле Макроне, который не захотел, чтобы встреча Путин и Трампа не отвлекала внимания от торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

По словам собеседника, все намного проще. Пока все придумывают причины срыва встречи из уровня «высокой политики», дело обстоит гораздо банальнее.