Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона
Стало известно, по какой причине сорвалась полноформатная встреча глав России и США, которая должна была пройти в Париже. В разговоре с «Коммерсантом» собеседник-дипломат рассказал, что все дело в президенте Франции Эмманюэле Макроне, который не захотел, чтобы встреча Путин и Трампа не отвлекала внимания от торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
По словам собеседника, все намного проще. Пока все придумывают причины срыва встречи из уровня «высокой политики», дело обстоит гораздо банальнее.
«Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи», - рассказал источник.
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Пожатие руки Путина еще заслужить надо.
Вы то сами в это верите? Путин стал нерукопожатен во всем мире, поэтому и встречаться с ним никто не хочет, разве что по большой нужде...