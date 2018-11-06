Франсуа Макрон предлагает создать общеевропейскую армию, которая не будет зависеть от США

06.11.2018 12:49



Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением: заняться созданием «общеевропейской армии», которая не будет зависеть от США, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По словам президента, многие европейские страны сталкиваются с вмешательством во внутреннее пространство Франции и другие области жизни государства.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — сказал Макрон.