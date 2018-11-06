Fitch сомневается, что «Нафтогаз» сможет взыскать миллиарды с «Газпрома»

06.11.2018 08:25



Эксперты Международного рейтингового агентства Fitch Ratings считают, что у «Нафтогаза» (Украина) не получится взыскать деньги с российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Как передает РИА Новости, по этому поводу агентство выпустило отчет, который обнародовало на своем сайте. В нем еврооблигациям украинской компании присвоили «предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-« и рейтинг восстановления активов «RR4». Плюс ко всему, свое мнение высказали авторитетные эксперты, которые и убеждены в том, что исполнения решения Стокгольмского арбитража не получится.