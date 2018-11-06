Бурятия и Забайкалье вошли в состав ДФО

06.11.2018 07:13



Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Ранее данные субъекты РФ входили в состав Сибирского федерального округа.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов уже назвал преимущества вхождения региона в ДФО, главными из которых, по его мнению, являются возможность жителей края принять участие в программе "Дальневосточный гектар", получение льгот на авиаперелеты и включение региона в систему преференций и льгот, предусмотренных для ДФО. Это поможет создать в Забайкалье больше разнообразных и высокооплачиваемых рабочих мест.